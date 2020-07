Mii de bulgari au iesit in strada duminica pentru a patra seara consecutiv protestand impotriva coruptiei si cerand demisia guvernului conservator al prim-ministrului Boiko Borisov, informeaza luni France Presse. La Sofia, peste 3.000 de persoane au demonstrat timp de cateva ore in fata sediului guvernului, scandand "Mafia" si "Demisia". Protestatarii au marsaluit de asemenea in fata parlamentului, blocand traficul intr-o mare parte din centrul capitalei pana tarziu, in timpul noptii. Ministerul de Interne a anuntat seara tarziu ca mitingul din capitala s-a incheiat fara incidente. Sute de persoane…