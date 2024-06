Stiri pe aceeasi tema

- Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunta ca se vor efectua lucrari de inlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, in zone din sectoarele 1, 2, 3, 5 si 6 din Capitala. Vor fi efectuate urmatoarele intervenții: 1. Rețeaua termica primara – conducta Dn…

- Nici bine nu s-a aflat de la meteorologi ca in urmatoarele zile vremea va fi calduroasa in București, ca a mai venit o veste. Deloc buna pentru cei care nu sunt amatori ai dușurilor reci. In plina luna iunie, la robinetele locuințelor din sute de blocuri din Capitala nu va curge apa calda, pe durata…

- Incepand de luni, 27 mai, se efectueaza lucrari de inlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei primare de termoficare, in zone din sectoarele 2, 4, 5 și 6 ale Capitalei, anunța Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB).

- Se anunța lucrari de reparații la rețeaua de termoficare din București. Pe durata acestor lucrari, sute de blocuri din mai multe sectoare ale Capitalei vor ramane fara apa calda. O veste „lovește” in a doua zi a acestei saptamani. Locuitorii a sute de blocuri din Capitala se vor vedea nevoiți sa incalzeasca…

- Cel mai puternic argument intr-o campanie electorala sunt fapele. Probabil ca Nicușor Dan blestema, in aceste momente, realitatea. 1.200 de blocuri din Capitala au ramas ieri fara apa calda, in urma unor avarii ale sistemului de distribuție. Remedierea dureaza mai multe zile. Conform datelor de pe site-ul…

- In contextul zilelor de sarbatoare nelucratoare din luna mai instituțiile educaționale din Capitala, școli primare-gradinițe și gimnazii-gradinițe, vor activa dupa programul special. {{743855}}In ajunul zilelor de sarbatoare 30 aprilie și 08 mai, 2024 instituțiile vor activa conform programului de activitate…

- Pornit in 2020 sa faca „revoluție” in domeniul infrastructurii de apa calda și termoficare din București, Nicușor Dan a reușit sa obțina, aproape patru ani mai tarziu, exact ce a facut: nimic.

- Un segment de 100 de metri al drumului național DN 74A Abrud-Boncești s-a surpat din cauza ploilor abundente din ultimele ore, in localitatea Carpiniș, județul Alba. In restul țarii, se circula bine, cu excepția intrarii in Capitala al A1, unde e aglomera