Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) au capturat, duminica, in zona Lacul Morii, 12 caini si doi pui. Reprezentantii ASPA au precizat, pe Facebook, ca animalele nu au microcip, au fost cazate la adapostul ASPA Bragadiru, iar patru dintre acestea fac parte din…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea i-a sfatuit pe romani sa nu consume larva gandacului de balegar, insecta care a fost introdusa recent pe lista celor potrivite pentru utilizarea in bucatarie de Comisia Europeana. „Aprobare nu inseamna si mancare (…) Lasați insectele in insectar!”, a spus ministrul. …

- Peste 300 de angajati de la Rafinaria Petromidia protesteaza, marti, nemultumiti de amanarea negocierilor pentru cresterile salariale, ei refuzand sa mai intre la munca pana cand nu vor primi un raspuns din partea conducerii. Activitatea rafinariei nu este afectata de acest protest spontan. Muncitorii…

- Romania a acordat Ucrainei ajutor energetic de avarie in lunile august si septembrie ale acestui an, constand in livrari de electricitate menite sa echilibreze tensiunea din reteaua interconectata a Europei Continentale, care devenise oscilanta ca urmare a sincronizarii de urgenta la ea in martie a…

- Romania a acordat Ucrainei ajutor energetic de avarie in lunile august si septembrie ale acestui an, constand in livrari de electricitate menite sa echilibreze tensiunea din reteaua interconectata a Europei Continentale, care devenise oscilanta ca urmare a sincronizarii de urgenta la ea in martie a…

- Din cauza racirii vremii, in Ucraina situația se agraveaza in contextul in care peste 10 milioane de persoane nu au electricitate, conform informațiilor furnizate de președintele Volodimir Zelenski. Mai multe orase ucrainene, intre care capitala Kiev, au fost joi tinta atacurilor rusesti, care coincid…

- Incepand din aceasta seara, vremea se va raci accentuat și va ploua in cea mai mare parte a țarii. La munte și, temporar, in zonele mai inalte din nordul Moldovei, vor fi și intervale cu lapovița și ninsoare. Ciclon deasupra Romaniei va aduce precipitații slabe și local, moderate, in majoritatea regiunilor…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca refuza sa il ajute pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, in problema datoriilor Termoenergetica catre Elcen. Șeful Guvernului și al PNL, care l-a a susținut pe Nicușor Dan la Primaria Capitalei, spune acum ca soluția ar fi ridicarea plafonului de indatorare pentru…