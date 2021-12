Mii de bucureşteni, fără căldură şi apă caldă înainte de Crăciun. Grevă la trei centrale termoelectrice Este greva spontana, vineri dimineata, la cele mai importante centrale termoelectrice din Capitala, astfel ca mii de bucuresteni raman fara caldura si apa calda inainte de Craciun. Angajatii de la CET Sud, Grozavesti si Progresul au oprit lucrul, nemultumiti de conditiile de munca. Angajatii vor negocierea contractului de munca, mai exact a salariilor, a conditiilor […] The post Mii de bucuresteni, fara caldura si apa calda inainte de Craciun. Greva la trei centrale termoelectrice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajații de la trei termocentrale din București au pornit un protest spontan, chiar in Ajunul Craciunului. Angajatii de la CET Sud, Grozavesti si Progresul au oprit lucrul, nemultumiti de conditiile de munca. Dupa mai multe ore de negocieri, in jurul orei 10:30 au anunțat ca greva s-a suspendat. Potrivit…

- Greva spontana la cele mai importante centrale termoelectrice din Capitala, care ar putea sa afecteze circa 1000 de blocuri și mii de bucureșteni. Salariații au recurs la acest gest, deoarece sunt nemultumiti de conditiile de munca, dar și de nivelul salariilor. Numarul celor afectați de greva ar putea…

- Angajații de la trei termocentrale din Capitala au pornit un protest spontan, chiar in Ajunul Craciunului, și aproximativ 1000 de blocuri din București vor ramane fara caldura. Angajatii de la CET Sud, Grozavesti si Progresul au oprit lucrul, nemultumiti de conditiile de munca, iar frigul…

- In spitalele din intreaga țara este greva japoneza, conform Federației sindicale SANITAS. Protestul va continua, joi cu pichetarea sediului Guvernului. Nemulțumirile sunt legate de faptul ca majorarile salariale nu se vor acorda pentru toți angajații din Sanatate. Masura vine dupa ce, luni, a avut loc…

- Primarul general Nicușor Dan promite ca va organiza un targ de Craciun in Piața Universitații, in condițiile in care contextul pandemic o va permite. Rata de vaccinare din Capitala este cea mai ridicata din țara. Intrebat cand se va vaccina și el, primarul Capitalei a raspuns ca o va face in scurt timp.…

- Un copil de 9 ani a cazut intr-o groapa sapata pentru o conducta de apa calda, in Sectorul 1 al Capitalei. Apa avea 95 de grade celsius, iar copilul a ajuns la spital cu arsuri de gradul 3. Incidentul a avut loc, luni, copilul cazand in groapa cu apa fierbinte in timp ce se juca […] The post Incident…

- Un copil de 9 ani a cazut intr-o groapa sapata pentru o conducta de apa calda, in Sectorul 1 al Capitalei. Apa avea 95 de grade celsius, iar copilul a ajuns la spital cu arsuri de gradul 3. Incidentul a avut loc, luni, copilul cazand in groapa cu apa fierbinte in timp ce se juca […] The post Incident…

- Mii de familii din 200 de blocuri din Capitala nu au in prezent apa calda și caldura, iar oficialii nu au deloc vesti bune și lasa de ințeles ca iarna ce bate la ușa nu va trece deloc ușor. Fie va fi suportat frigul din locuințe, fie costurile facturilor la energie va crește substanțial pentru […] The…