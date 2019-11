Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii RADET spun ca problemele in furnizarea agentului termic in cartierul Aviatiei sunt cauzate de lucrari urgente, in timpul carora s-a constatat ca este nevoie de inlocuirea mai multor conducte decat se estima initial, dar si de realizarea unei consolidari a galeriei in care se lucreaza,…

- In pragul iernii, peste 10 mii de bucuresteni nu au apa calda si caldura. Cel mai grav e in cartierul Aviatiei din nordul Capitalei, unde oamenii stau ca in comunism de mai bine de doua luni. Reprezentantii RADET spun ca se lucreaza la inlocuirea tevilor vechi, dar nu stiu sa le spuna oamenilor cand…

- RADET Bucuresti anunta ca vor incepe probele la cald pentru consumatorii de tip urban din Capitala, avand in vedere prognoza meteo care anunta temperaturi in scadere pentru zilele urmatoare. Probele incep din noaptea de 27 spre 28 octombrie 2019, ora 23:00, precizeaza RADET intr-un comunicat de presa.…

- RADET Bucuresti anunta, prin intermediul unui comunicat, ca incepe probele la cald, duminica seara, la ora 23.00. Masura vine ca urmare a racirii vremii, saptamana viitoare. Meteorologii au anunțat ca vremea se racește brusc și apar ploile, incepand de luni, cand temperaturile vor scadea și cu 10 grade…

- RADET a anunțat cand va incepe furnizarea de caldura in apartamentele locuitorilor din Capitala. De asemenea, de duminica, pe 27 octombrie 2019, vor fi facute și anumite probe pentru furnizarea agentului termic. Anunțul care ii va bucura in mod clar pe cei care sunt racordați la sistemul de incalzire…

- Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) Bucuresti anunta ca este pregatita, din punct de vedere tehnic, pentru inceperea furnizarii agentului termic pentru incalzire. ''Potrivit...

- Administratorul judiciar al Elcen, Sierra Quadrant, va convoca comitetul creditorilor pentru a decide daca producatorul de agent termic va opri livrarea de agent termic catre Radet incepand cu luna octombrie, se arata intr-un comunicat al Sierra Quadrant, remis, miercuri, AGERPRES. "Ca…

- Sierra Quadrant, administratorul judiciar al ELCEN, sustine ca, din cauza refuzului Primariei Municipiului Bucuresti (PMB) de a plati subventia catre RADET, creantele curente neincasate de ELCEN au ajuns la 217,5 milioane lei. In aceste conditii, administratorul judiciar al ELCEN anunta ca va convoca…