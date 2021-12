Stiri pe aceeasi tema

- "Prima" doza, "a doua" sau rapel, premierul britanic, Boris Johnson, ii indeamna pe britanici in mesajul sau de Craciun sa se vaccineze impotriva coronavirusului ca un cadou "minunat" pentru Regatul Unit, scrie AFP. "Dupa doi ani de pandemie, nu pot spune ca am iesit din ea", declara Boris…

- Dureri in gat, nasul curge, dureri de cap: sunt șanse ca sa fie Covid, avertizeaza cercetatorii britanici. O echipa de specialiști de la Zoe Covid Study din Marea Britanie estimeaza ca jumatate dintre persoanele cu simptome asemanatoare raceii au de fapt Covid. Avertismentul vine pe fondul exploziei…

- Omicron a ajuns in 106 tari si va fi in curand varianta dominanta a coronavirusului in mai multe tari. E adevarat, sarbatorile de Craciun si Anul Nou sunt in toi peste tot, dar exista capitale in care se anuleaza festivitati, din cauza cresterii dramatice a numarului de

- Marea Britanie ramane statul european cel mai afectat de noul val al pandemiei. Numai marți s-au inregistrat putin peste 90.600 de cazuri noi si 172 de decese. Cele mai multe infectari sunt cu noua tulpina, Omicron, potrivit The Guardian . Cu toate astea, Guvernul a anuntat ca nu va introduce restrictii…

- Cercetatorul Octavian Jurma lanseaza un avertisment infricoșator chiar inainte de Craciun. Din pacate, previziunile anterioare ale specialistului se vor concretiza mai repede decat ne-am fi imaginat, astfel ca, tulpina Omicron va deveni dominanta in Romania in scurt timp. Acesta a explicat fenomenul…

- Cercetatorul Octavian Jurma susține ca tulpina Omicron va deveni majoritara in Romania in cursul saptamanii viitoare. Omicron se va raspandi fulgerator dupa zecile de mii de petreceri de Craciun și Revelion. ”Stupefiant! Omicron a devenit dominata in SUA cu 73% din cazurile secventiate in doar…

- Ministrul Sanatații a vorbit, joi dimineața, despre situația Covid-19 actuala, avand in vedere riscul ca tulpina Omicron sa fie deja existenta in Romania. Alexandru Rafila trage un semnal de alarma privind rata mica de vaccinare a categoriilor de persoane vulnerabile, cat și o posibila aglomerare a…

- Nu este exclus ca la rezultatele secvențierii in cazul celor trei romani infectați cu Covid, care au ajuns in țara din Africa de Sud, sa apara noua tulpina, a spus, joi, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Potrivit acestuia, "in zona din care vin persoanele respective incet-incet tulpina dominanta…