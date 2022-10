Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane decedate din Austria primesc in continuare un important ajutor financiar care este destinat sa contracareze cresterea costului vietii, ca urmare a tranzitiei ecologice si razboiului din Ucraina, a recunoscut miercuri Guvernul de la Viena, transmite AFP. Fii la curent cu cele…

- Criza generata de creșterea costului vieții inseamna ca sustenabilitatea devine un lux destinat consumatorilor cu venituri ridicate, reiese din Indexul Sustenabilitații 2022 realizat de Kantar.

- 10 mii de sindicalisti au iesit in strada la Salonic, in semn de protest fata de scumpirile usturatoare la Energie si alimente. Ei cer guvernului masuri urgente de sprijinire a populatiei, care - spun Sindicatele, a ajuns la capatul puterilor.

- Creșterea prețurilor la energie ar putea duce la tulburari sociale și proteste de strada in Europa in timpul lunilor de iarna. Cele mai bogate națiuni europene se confrunta cu un risc tot mai mare de tulburari civile in timpul iernii, inclusiv proteste de strada și demonstrații, din cauza prețurilor...

- Indicele EY Future Consumer: – Pentru prima data de la mijlocul pandemiei, consumatorii acorda prioritate accesibilitații in detrimentul sustenabilitații – Piețele occidentale sunt pesimiste in ceea ce privește perspectivele economice viitoare in comparație cu piețele emergente – Provocari din ce in…

- Criza globala a costului vietii impinge in saracie extrema alți 71 de milioane de oameni din cele mai sarace tari ale lumii, potrivit unui nou raport publicat joi de Programul ONU pentru dezvoltare (PNUD), citat de Reuters. Cresterea preturilor la bunuri esentiale inregistrata in acest an a lovit deja…