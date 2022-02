Stiri pe aceeasi tema

- De mulți ani, show-urile TV legate de domeniul culinar reușesc sa atinga audiențe fantastice. Nu mai este vorba doar de simple rețete, ci de adevarate spectacole de divertisment. Printre cei mai apreciați bucatari consacrați in show-uri TV culinare se remarca desigur Gordon Ramsay și Jamie Oliver. Numele…

- Virusolog roman stabilit in SUA prezinta statistici americane: Persoanele vaccinate cu doza booster, protejate in fața virusului Virusologul Cristian Apetrei demonstreaza cu ajutorul unor statistici din Statele Unite ale Americii ca persoanele vaccinate cu doza booster sunt mult mai bine protejate…

- Statele Unite ale Americii sunt paralizate de o furtuna de zapada. In ultimele ore au cazut troiene de zapada, ingropand orașele din nord-estul teritoriului in nameți. Meteorologii vorbesc despre pericolul unui „ciclon-bomba” și „ninsori istorice”. Autoritațile au avertizat ca furtuna de zapada urmeaza…

- Un sondaj releva țara in care romanii au cea mai mare incredere, iar surpriza este ca Statele Unite ale Americii nu se afla pe primul loc, așa cum era de așteptat. Romanii iși pun mai degraba increderea intr-o țara europeana, dar și an instituții precum NATO și UE, conform unui sondaj recent. Ce țara…

- Luni, 17 ianuarie 2022, este Blue Monday, considerata cea mai deprimanta zi a anului, potrivit Agerpres . Conceptul a aparut pentru prima oara in 2005, atunci cand s-a indicat faptul ca cea de-a treia zi de luni din ianuarie este considerata cea mai trista. Iata factorii care au determinat alegerea…

- Ambasada Rusiei in Statele Unite ale Americii a reacționat, dupa acuzațiile conform carora Moscova pregatește un pretext pentru a invada Ucraina. Diplomații au transmis ca acestea sunt ”nefondate”.

- Ministrul australian al Apararii, Peter Dutton, a semnat un acord cu diplomați din Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, pentru a realiza „schimburi de informații privind energia nucleara navala”. In cadrul Parteneriatului de securitate AUKUS, convenit in luna Septembrie Australia va primi opt…

- Seniorii de la tenis de masa au ajuns la Houston, acolo unde se va disputa ultima mare competiție din acest an, Campionatul Mondial. Startul este programat maine, 23 noiembrie. „Din momentul in care am auzit ca Mondialul se va ține la Houston m-am bucurat enorm. America este America, cred ca oricine…