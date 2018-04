Stiri pe aceeasi tema

- Credincioșii au participat, in Vinerea Mare, la cantarea Deniei Prohodului la biserica Sfantul Gheorghe Nou din București. Dupa o zi de post negru, credincioșii au mers la biserica seara, acolo unde au participat la Denia Prohodului Domnului, in care se canta Prohodul și se inconjoara biserica de trei…

- Sfanta Lumina de la biserica Sfantului Mormant din Ierusalim, adusa de Patriarhia Romana la Bucuresti, va ajunge si la Iasi maine, 7 aprilie 2018. Reprezentantii eparhiilor sufragane Mitropoliei Moldovei si Bucovinei si ai parohiilor si manastirilor din Arhiepiscopia Iasilor vor putea primi Sfanta Lumina la…

- Digi24 va transmite slujba din noaptea de Inviere din 7 biserici si manastiri de pe intreg teritoriul tarii. Incercam sa aducem lumina si bucuria Invierii celor care, din diferite motive, nu vor fi la biserica, dar se vor afla in fata televizoarelor si vor putea urmari transmisiunile noastre speciale…

- Lumina Sfanta de la Ierusalim va fi adusa sambata seara in Bucuresti cu un avion special, inchiriat de Patriarhie, urmand sa fie oferita credinciosilor de catre Patriarhul Daniel la slujba de Inviere de la Catedrala Patriarhala.

- Sfanta și Marea Miercuri din Saptamana Patimirilor incepe cu Denia de marți seara, care are ca subiect central femeia cea pacatoasa, care a spalat picioarele Mantuitorului cu lacrimi, le-a șters cu parul și le-a uns cu mir de mare preț. In aceasta zi, in Biserica se face și ultima Liturghie din Postul…

- Lumina Învierii va veni și în acest an la Constanța pe mare, dupa care va avea loc o scurta procesiune pâna în parcul Catedralei Arhiepiscopale, acolo unde va fi oficiata Slujba de Înviere. O delegație a Patriarhiei Române va aduce Lumina Sfânta de la Ierusalim,…

- Biserica se cutremura din temelii dupa ce o veste cumplita a facut inconjurul lumii! Ce s-a intamplat la Sfantul Mormant, locul in care a fost Iisus Hristos inmormantat! Detaliile intrec orice imaginație!

- Un Boeing 737-800NG (EI-EBA – 9 ani) al companiei Ryanair care a decolat in aceasta seara in jurul orei 21:55 de la Bucuresti cu destinatia Dublin, zbor FR7347, ar fi lovit cu coada pista in timpul procedurii de decolare, potrivit bordingpass.ro, preluat de stiripesurse.ro. A