Mii de angajații CEO, pensionați cu 13 ani mai devreme Mii de angajați din Complexul Energetic Oltenia (CEO) se vor putea pensiona cu 13 ani mai devreme, in urma unei decizii a instanței supreme. Inalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul in interesul legii formulat de Curtea de Apel din Suceava, cu privire la interpretarea și aplicarea Legii 197 din 2021, privind condițiile speciale de munca in minerit și sectorul energetic. Legea nu era luata in considerare de casele de pensii, iar instanțele o aplicau diferit. Instanța suprema stabilește insa ca angajații care au lucrat in condiții grele beneficiaza de reducerea varstei de pensionare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decizie in favoarea angajaților Complexului Energetic Oltenia luni, la Inalta Curte de Casație și Justiție. Instanța suprema a admis recursul in interesul legii formulat de Curtea de Apel din Suceava, cu privire la interpretarea și aplicarea Legii 197 din 2021, privind condițiile speciale de munca in…

- Fostul senator Dan Sova a fost condamnat definitiv miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta in dosarul "CET Govora". Initial, la instanta de fond - Curtea de Apel Bucuresti, Dan Sova primise in noiembrie 2021 o pedeapsa de patru…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus arestarea preventiva a unui tanar de 22 de ani, din Craiova, acuzat de comiterea infractiunii de trafic de droguri de mare risc. Potrivit oamenilor legii, tanarul a fost depistat de jandarmi avand asupra sa 36 de pliculete ce contineau substante psihoactive.…

- Sindicalistii din domeniul energiei au protestat, luni, in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in ziua in care instanta ar trebui sa se pronunte cu privire la scaderea varstei de pensionare. „Condițiile de munca in care și-au desfașurat activitațile salariații din subunitațile de producție ale…

- Zeci de sindicaliști din Complexul Energetic Oltenia și din alte unitați energetice din țara protesteaza luni dimineața in fața sediului instanței supreme din București, pentru aplicarea Legii 197, privind reducerea varstei de pensionare pentru mineri și energeticieni. La protest participa mineri de…

- Dupa ce a castigat procesele in prima instanta, judecatorii de la Tribunal apreciind actiunile RAJDP ca fiind prescrise, Gambuteanu a avut surpriza sa constate ca situatia s a schimbat la Curtea de Apel Constanta, instanta care a decis rejudecarea dosarelor, dupa ce a admis apelurile RAJDP.Un fost director…

- Judecatoarea Elena Burlan-Puscas, sotia antrenorului de fotbal Marcel Puscas, va scapa de dosarul de coruptie in care a primit pe fond 3 ani si 6 luni de inchisoare, dupa ce faptele s-au prescris. Legea prevede ca, dupa incetarea procesului, magistratii judecati isi primesc inapoi drepturile salariale,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat sa admita apelul si a decis achitarea, in dosarul in care mai multi politisti din cadrul IPJ Timis, printre care si lugojeanul Marian Temu, au fost condamnati in vara anului 2021. Temu, care era seful Politiei Recas, a fost arestat cateva zile la inceputul…