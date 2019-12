POMANA… De anul viitor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata creste de la 2.080 lei cat e in prezent la 2.230 lei lunar. Salariul minim pentru angajatii care au absolvit studii superioare ramane la nivelul de 2.350 de lei si in 2020, potrivit proiectului de Hotarare de Guvern. Este o decizie [...]