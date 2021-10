Mii de amenzi pentru nerespectarea normelor de protecție sanitară Politistii doljeni au aplicat, in ultimele zile, peste 150 de sanctiuni persoanelor care nu au respectat normele de protectie sanitara. La nivel national, in perioada 14 -17 octombrie, au fost aplicate aproape 10.000 de sanctiuni. Valoarea totala a amenzilor depaseste 1,5 milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, in ultimele 72 de ore, politistii doljeni impreuna cu jandarmii si polițiștii locali au desfasurat o serie de actiuni de verificare privind respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta. In total, au fost legitimate aproximativ 10.000 de persoane, au fost verificate 5.500… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii caraseni, impreuna cu reprezentanti ai altor institutii implicate, au continuat verificarile pe linie de pandemie! In perioada 14-17 octombrie, polițiștii au intensificat acțiunile de informare, prevenire și combatere a raspandirii…

- In numai cateva zile, forțele de represiune au dat, la nivel național, amenzi in valoare de peste 1,5 milioane de lei pentru „nerespectarea normelor de protecție sanitara”: nepuratul maștii, ieșitul din casa dupa ora de la care incep restricțiile de circulație, etc. In perioada 14 – 17 octombrie 2021,…

- Polițiștii maramureseni continua sa acționeze integrat, impreuna cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții in domeniul ordinii și siguranței publice, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. Ssub autoritatea Instituției Prefectului, au fost desfasurate actiuni de verificare…

- In cursul zilei de ieri, 29 septembrie 2021, cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare, organizata la Teiuș, au fost legitimate 21 de persoane, au fost verificate 13 societați comerciale și au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale, din care 10 pentru nerespectarea regulilor de protecție…

- 19 persoane sancționate pentru nerespectarea normelor și masurilor de protecție și combatere COVID-19. IPJ Alba continua acțiunile de verificare 19 persoane sancționate pentru nerespectarea normelor și masurilor de protecție și combatere COVID-19. IPJ Alba continua acțiunile de verificare Inspectoratul…

- Aproape 400 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de polițiștii salajeni, timp de 8 ore, in cadrul unor acțiuni desfașurate in sistem integrat. Acțiunile s-a desfașurat in 11 și 12 august a.c., in intervalele orare 07:00 – 09:00 și 17:00 – 19:00, politisti rutieri, de ordine publica și din…

- Eveniment Peste 145 de sancțiuni aplicate de polițiștii rutieri in patru ore / Valoarea totala a amenzilor – 52.000 lei august 12, 2021 10:47 Miercuri, 11 august, in intervalele orare 07.00 – 09.00 și 17.00 – 19.00, politistii teleormaneni au desfașurat acțiuni in sistem integrat, pe…