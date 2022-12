Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile parlamentare de buget-finanțe au adoptat ieri mai multe articole din Legea bugetului de stat pe anul viitor, cu puține amendamente din partea opoziției. Au primit aviz, printre altele, Ministerul Transporturilor, cel al Apararii, Administrația Prezidențiala, Camera Deputaților, Senatul,…

- Parlamentarii USR au depus peste 500 de amendamente la proiectul bugetului de stat. Liderul USR Catalin Drula susține ca bugetul pe 2023 este un buget inflationist si mincinos. ”Bugetul de stat pe anul 2023 pe care PSD si PNL vor sa il adopte pe repede-inainte vine cu cresteri de cheltuieli pentru a…

- Dupa adoptarea in ședința de Guvern, proiectul normativ va merge in Parlament, pentru amendamente și dezbateri in comisiile de specialitate.Guvernul discuta in ședința de joi proiectul de buget pe anul 2023, alaturi de bugetul asigurarilor sociale de stat și legea plafoanelor.Proiectul de buget este…

- Proiectul bugetului de stat pentru anul 2023 a fost introdus suplimentar pe ordinea de zi a ședinței cabinetului de miniștri din 7 decembrie, la inițiativa ministrului Finanțelor Dumitru Budianschi. Inițiativa a provocat critici din partea bașcanului Gagauziei Irina Vlah, membru din oficiu al Guvernului.…

- Bugetul de stat se stabilește la venituri in suma de 275.690,8 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 596.377,7 milioane lei credite de angajament și in suma de 353.640,7 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 77.949,9 milioane lei. Bugetul pe anul 2023 este construit pe un produs intern…

- Proiect unic in administrația locala Consiliul Județean Cluj depune proiectul „Spital Pediatric Monobloc” in vederea finanțarii prin PNRR Reunit in ședința ordinara luni, 28 noiembrie a.c., Consiliul Județean Cluj a

- Vineri, 25 noiembrie, cu incepere de la ora 15.30, Consiliul Local Campina se va intruni intr-o ședința extraordinara, unde se va discuta rectificarea bugetului local, proiect propus de primarul municipiului Campina, Alin Moldoveanu.