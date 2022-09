Mii de alerte de securitate, stopate de DGPI anul acesta Peste 6,3 miliarde de evenimente de sistem au fost identificate, de la inceputul acestui an, de specialiștii Centrului de raspuns al MAI la incidente de securitate IT (CERT-INT), instituit in cadrul Direcției Generale de Protecție Interna (DGPI). Din acestea au fost extrase și analizate aproximativ 5.682 alerte de securitate, fiind descoperite diferite acțiuni cibernetice ofensive, […] The post Mii de alerte de securitate, stopate de DGPI anul acesta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

