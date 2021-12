Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 9 decembrie, intre orele 8.30 și 16, pe strada Mareșal Constantin Prezan Aquatim va executa legaturi de conducte. Lucrarile fac parte din proiectul de modernizare și extindere la patru benzi a strazii Mareșal Constantin Prezan, iar pe durata lor se va intrerupe furnizarea apei pe strazile Calea…

- Joi, 18 noiembrie, intre orele 9 și 20, pe strada Mareșal Constantin Prezan se vor executa legaturi la conductele magistrale. Lucrarile fac parte din proiectul de modernizare și extindere la patru benzi a strazii Mareșal Constantin Prezan, iar pe durata lor se va intrerupe furnizarea apei pe strazile…

- Compania de termoficare din Timișoara transmite și azi ca sunt avarii, iar echipele Colterm sunt pe teren și lucreaza pentru remedierea lor. Sunt probleme la punctul termic PT 72 din Calea Lugojului, unde este o avarie pe traseu la incalzire. Afecteaza imobilele de pe strazile Lugojului, Telegrafului,…

- Pentru spalarea rețelei de distribuție, vineri, 12 noiembrie, intre orele 8-16, Aquatim va opri apa in Balinț, Targoviște și Ohaba Lunga, iar in Faget presiunea apei va fi scazuta. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate…

- Viceprimarul Ruben Lațcau a anunțat ca circulația auto pe Calea Buziașului a fost reluata in regim normal incepand de ieri. Lucrarile nu sunt, insa, finalizate complet, urmand ca șantierul sa fie inchis inainte de finalul acestui an. „Azi s-a deschis circulația pe calea Buziașului. Așa cum am promis,…

- Lucrarile de pe strada Mareșal Constantin Prezan sunt departe de a fi finalizare, iar, in consecința, saptamana viitoare se va inchide circulației o noua porțiune din aceasta strada. Comisia de circulație de la nivelul municipiului Timișoara a avizat inchiderea circulației rutiere pe strada Mareșal…

- Lucrarile de modernizare in forța a Timișoarei impun noi restricții de circulație. Acestea vor fi impuse pe strada Prezan și pe Calea Bogdaneștilor. Comisia de circulație de la nivelul municipiului Timișoara a aprobat urmatoarele masuri, necesare pentru realizarea unor lucrari in derulare: In primul…

- Comisia de circulație din cadrul Primariei Timișoara a aprobat unele masuri, necesare pentru realizarea unor lucrari in derulare. Prima este inchiderea traficului rutier pe str. Venus și pe Calea Urseni, pe tronsonul cuprins intre str. Mareșal Constantin Prezan și str. Anton Golopenția. Perioada este…