Mihuț, maestru emerit al sportului Zilele trecute a avut loc, la Reșița, finala Campionatului Național individual de lupte greco-romane. Ca de obicei, sportivii de la CS Astra Arad au obținut rezultate meritorii, Mihai Mihuț devenind pentru al cincilea an consecutiv campion național. La randul lor, Andrei Dudau (60 kg.) și Alexandru Ianțoc (87 kg.), au obținut medalia de argint. Alți patru luptatori, cu dubla legitimare la CS Astra Arad, au obținut titluri naționale: Florin Tița (55 kg.); Razvan Arnaut (60 kg.) și Virgil Munteanu (63 kg.), iar Constantin Huțuleac a devenit vicecampion, la 130 kg. Mihuț, maestru emerit! Mihuț, Pentru… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

