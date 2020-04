Mihăiță Neșu, mesaj emoționant înainte de Înviere: ”Să ne purtăm crucea cu răbdare și dragoste și o să fie bine” Fostul fotbalist Mihaița Neșu e un om greu incercat de soarta. Dar cu fiecare grimasa provocata de durerea fizica a devenit mai credincios. De sarbatorile pascale, el a ținut sa le transmita un mesaj romanilor, și ei greu incercați, in aceasta perioada, de pandemia COVID-19.Barbatul de 37 de ani a trecut peste viața de fotbalist curmata brusc și dramatic dupa un accident la antrenament ce i-a rupt nu doar coloana cervicala, ci și existența sa de pana atunci. Ramas fara parinți, parasit de soție, fostul internațional și-a gasit liniștea și alinarea in credința. A devenit mai smerit și s-a apropiat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

