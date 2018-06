Mihaita Nesu a renuntat la scaunul cu rotile. Primele imagini cu fostul fotbalist in aceasta ipostaza dupa accidentare

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Vlas, un tanar din Hincești a reușit sa construiasca o mașina pentru persoanele cu nevoi speciale. Aceasta idee a venit dupa ce prietenului lor, Alexandru Gomaniuc, de 28 de ani, a ajuns sa se deplaseze cu scaunul cu rotile in urma unui accident.

- Primele imagini cu Giani Kirița in Romania, dupa ce a parasit Exatlon. Fostul fotbalist a fost așteptat la aeroport de familie și prieteni. Acesta și-a luat copiii in brațe și i-a ținut strans minute in șir. Giani Kirita a fost unul dintre cei mai controversati concurenti de la Exatlon. S-a facut remarcat…

- Mihai Nesu are puterea fantastica de a spune ca este mai fericit acum. "Accidentul a devenit acum un lucru placut, asta pentru ca viata mea este mult mai frumoasa acum. Fac lucruri care ma fac mult mai fericit acum decat eram in perioada in care jucam fotbal", a spus Mihai Nesu. Mihaita…

- Mihai Neșu s-a accidentat grav in timpul unui antrenament al echipei sale de atubnci, FC Utrecht, dupa o ciocnire violenta cu coechipierul Alje Schut. Atunci si-a rupt o vertebra cervicala si a ramas in scaunul cu rotile. De atunci, duce o lupta extrem de grea pentru recuperare. Mihaita Nesu,…

- Mihai Neșu arata și se simte din ce in ce mai bine. Fostul fotbalist a acceptat sa apara in calendarul steliștilor. El a renunțat la scaunul cu rotile, iar imaginea postata pe pagina de Facebook dedicata lui a strans sute de aprecieri. Pe 10 mai se vor implini șapte ani de la accidentarea lui Mihai…

- Vesti bune pentru Mihai Nesu. Fostul stelist a renuntat la scaunul cu rotile. Imaginea a fost postata pe pagina de Facebook dedicata lui.Citeste si: Premierul Dancila 'DA DIN CASA': Ce spune despre relatia cu Liviu Dragnea - 'Sunt un om dintr-o bucata. Aceste lucruri NU MERG...' Pe…

- Pe 10 mai se implinesc sapte ani de cand viata lui Mihai Nesu a luat o turnura tragica. La un antrenament al echipei FC Utrecht, fostul stelist a suferit o accidentare care l-a lasat paralizat, acesta ajungand intr-un scaun cu rotile. Pe pagina de Facebook dedicata lui Nesu, "Uniti pentru…

- Mihai Neșu a renunțat la carucior. Fostul fotbalist, imagine de colecție ”Avem o surpriza!!!! Calendar UEFAntasticii Romania 100, work in progress ;)”, se scrie pe contul de Facebook ”Uniți pentru Neșu”, fiind atașata fotografia de mai jos: Imobilizat in carucior, Neșu s-a accindetat in mai 2011, la…