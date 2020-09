La Campulung Moldovenesc, liberalul Mihaița Negura a fost reales in funcția de primar cu aproape 73% din voturi, iar PNL va da și viceprimarul, pentru ca are majoritatea in Consiliul Local. Prezent in studioul Radio Top, primarul Negura a afirmat ca din totalul de 19 consilieri, zece vor aparține PNL, cate doi PSD, USR, PMP […] The post Mihaița Negura a fost reales primar in Campulung Moldovenesc cu 73% din voturi first appeared on Suceava News Online .