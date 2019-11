Am publicat recent un articol cu titlul „ Mihailescu Gheorghe, acuzat de harțuire și de prejudicierea intereselor statului”, in care aduceam in atenția opiniei publice ca Mihailescu Gheorghe, director general Romsilva, este acuzat de angajații de la Serviciul Juridic din Romsilva, ca ii harțuiește pe cei care reprezinta instituția in procese și despre care puteți citi AICI. Dupa ce internetul s-a umplut cu știrea in cauza, Mihailescu remite un comunicat de presa in care explica foarte detaliat harțuirea pe care au ințeles angajații ca o suporta din partea lui. Acest comunicat l-a primit și publicația…