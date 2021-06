Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat joi ca in Planul National de Redresare si Rezilienta sunt prevazute investitii de 150 de milioane de euro care sa vina in ajutorul unitatilor spitalicesti pentru a preveni infectiile asociate asistentei medicale. Ioana Mihaila a spus ca Ministerul Sanatatii are in plan ‘masuri de ameliorare’ a sub-raportarii infectiilor asociate actului medical. ‘Avem in plan masuri de ameliorare a acestei sub-raportari (infectii nosocomiale), unele tin de modul de finantare. Ne gandim sa finantam altfel acolo unde exista spitale care raporteaza constant, coerent…