- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, considera ca nu este posibil ca in acest ritm de vaccinare Romania sa ajunga la cinci milioane de persoane vaccinate cu doua doze, dar afirma ca este probabil sa se atinga aceasta cifra pentru persoanele carora li se administreaza o singura doza, transmite News.ro.…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, considera ca nu este posibil ca in acest ritm de vaccinare Romania sa ajunga la cinci milioane de persoane vaccinate cu doua doze, dar afirma ca este probabil sa se atinga aceasta cifra pentru persoanele carora li se administreaza o singura doza. Ioana Mihaila…

- Autoritațile centrale au comunicat, luni, ca au fost vaccinați cu schema completa (prima doza și rapel) peste doua milioane de romani. „Avem toate conditiile sa ajungem la 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie”, a afirmat recent premierul Florin Cițu, care susține ca revenirea la normalitate…

- De la inceputul campaniei, din 27 decembrie 2020, 3.037.698 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in Romania, 1.243.193 de persoane fiind vaccinate cu prima doza, iar 1.794.505 persoane au fost vaccinate si cu doza de rapel, conform datelor transmise duminica, 25 aprilie, de Comitetul Național…

- 89.679 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale transmise sambata, 24 aprilie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare (CNCAV). Numarul este in scadere fața de ziua precedenta, cand s-au vaccinat 90.400 de persoane. In total, de…

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, ca romanii sunt „tot mai aproape de revenirea la normalitate”, dupa ce tara noastra a ocupat locul 4 in topul tarilor din UE privind persoanele imunizate anti-COVID cu ambele doze, potrivit Agerpres . „Suntem tot mai aproape de revenirea…

- Romania a depașit astazi pragul de doua milioane de persoane vaccinate anti-Covid, la trei luni de la debutul campaniei de vaccinare. Cu ambele doze, pana acum, au fost vaccinați peste 1 milion de romani. In total au fost administrate pana acum peste 3 milioane de doze. In aceasta dimineața, la ora…

- Romania se afla, la doua luni de la demararea campaniei de vaccinare anti-COVID-19, pe locul 7 la nivel mondial pentru persoanele vaccinate cu ambele doze. Informația a fost oferita de Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea (CNCAV) anti-COVID-19 pe Facebook . La nivel european,…