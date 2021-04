Stiri pe aceeasi tema

- Federația Italiana de Fotbal i-a redus pedeapsa lui Roberto D'Aversa (45 de ani), iar antrenorul lui Dennis Man (22 de ani) și Valentin Mihaila (21 de ani) va sta pe banca la partida dintre Parma și Genoa, in runda #28 din Serie A. Roberto D'Aversa a fost eliminat la partida dintre Fiorentina și Parma,…

- Formația pregatita de Roberto D’Aversa a obținut prima victorie dupa o lunga perioada de timp in Serie A, izbutind sa invinga pe AS Roma, cu scorul de 2-0. Cu cei doi internaționali romani au jucat inca din primul minut, iar Parma a prins o zi mare și a oprit toate cele trei puncte pe stadionul Ennio…

- Dennis Man (22 de ani) și Valentin Mihaila (21 de ani) au fost laudați de antrenorul Parmei, Roberto D'Aversa (45 de ani). Man și Mihaila sunt in lotul Parmei pentru duelul cu AS Roma, programat duminica, la ora 16:00. Valentin Mihaila și Dennis Man au inceput sa se impuna la Parma. Runda trecuta…

- Tehnicianul a oferit noi explicații pentru tinerii din echipa sa. Printre aceștia se afla și cei doi internaționali romani.Valentin Mihaila s-a transferat la Parma in toamna anului trecut, in timp ce Dennis Man a semnat cu formația din Serie A in aceasta iarna.”Cruciații” se lupta pentru salvarea de…

- Roberto D'Aversa (45 de ani) a lasat sa se ințeleaga faptul ca Gervinho și Jasmin Kurtic au fost lasați in afara lotului din motive disciplinare. Valentin Mihaila a fost titular in Parma - Udinese 2-2 și a obținut o lovitura de la 11 metri. Dennis Man a fost introdus in minutul 66. Gervinho și Jasmin…

- Parma a pierdut, scor 2-1, meciul jucat pe terenul celor de la Verona, iar salvarea de la retrogradare pare un obiectiv tot mai dificil de îndeplinit. La oaspeți, Valentin Mihaila și Dennis Man s-au aflat pe foaia de joc, dar ei au fost folosiți doar câteva minute de antrenorul Roberto…

- Fara victorie de 11 etape și incapabila sa evadeze de pe penultimul loc in Serie A, Parma, formația lui Dennis Man și Valentin Mihaila, trece la masuri de criza. Antrenorul Roberto D'Aversa a decis sa ii bage pe jucatorii gialloblu incepand de marți seara in cantonament, la Collecchio. Dennis Man și…

- Roberto D'Aversa l-a inclus pe Dennis Man in lotul de 24 al ”cruciaților” pentru meciul de maine cu Napoli (ora 19:00). Valentin Mihaila este și el Astazi, la nici 24 de ore dupa ce Dennis Man a semnat cu Parma, antrenorul echipei emiliene l-a convocat pentru urmatorul meci din Serie A. Debutul era…