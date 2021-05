Raportul preliminar al comisiei care analizeaza diferentele de raportare a deceselor cauzate de coronavirus indica aproximativ 1000 de cazuri raportate greșit pe platforma CoronaForms, a anunțat ministrul Sanatații Ioana Mihaila care a precizat ca așteapta raportul final pe data de 7 mai. Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat miercuri seara, intr-un interviu acordat Televiziunii Publice […] The post Mihaila confirma ca aproximativ 1000 de decese au fost raportate greșit. Raportul nu este finalizat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…