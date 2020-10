Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Grupului USR din Senat, Radu Mihail, a adresat, joi, Biroului Permanent al Senatului o cerere de urgentare a procesului legislativ in cazul initiativei cetatenesti de revizuire a Constitutiei cunoscuta si sub denumirea de "Fara penali in functii publice". Conform unui comunicat al USR, grupul…

- Continua lupta pentru putere pe scena politica. De aceasta data PSD spune ca sustinandu-l pe Nicusor Dan la Primaria Capitalei, Iohannis, Orban, Barna și Cioloș iși ingroapa campania "Fara penali in funcții publice" si le propune o noua campanie, "Fara penibili in funcții publice". In acest context,…

- LECTIA DE ISTORIE… Casa Memoriala „Gheorghe Gheorghiu-Dej”, in care s-a nascut al doilea sef de stat dat de Barlad tarii, a fost introdusa in circuitul turistic. Primarul Dumitru Boros si cativa colectionari, care au donat materiale din timpurile comuniste de trista amintire, au taiat panglica si au…

- Liderul USR Timiș, Cristian Moș, a lansat, astazi, un atac dur la adresa PNL dupa ce, ieri, s-au depus listele de candidați. ”Și la stabilirea formei finale a listei de candidați PNL pentru Consiliul Județean Timiș, domnul Nicolae Robu a procedat tot in stilul discreționar și dictatorial care ii este…

- Comisiile juridica si de constitutionalitate ale Senatului au amanat a doua oara emiterea unui raport la initiativa cetateneasca „Fara penali in functii publice”. Motivul a fost lipsa de cvorum a sedintei de miercuri. Senatorul USR George Dirca a afirmat ca este o tergiversare a procedurilor, dupa…

- Inițiativa legislativa „Fara penali in funcții publice”, susținuta de USR, a fost amanata, miercuri, in comisiile de specialitate ale Senatului din lipsa de cvorum. „Dezbaterea initiativei...