- Duminica se implinesc 113 ani de la nasterea scriitorului Mihail Sebastian, ocazie marcata si de Google printr-un doodle special. Sebastian a jucat varii roluri sociale: de fiu mijlociu al familiei evreiesti Hechter, discipol al lui Nae Ionescu, prieten al lui Mircea Eliade, autor al disputatului roman…

- Ziua profesorului este sarbatorita anual, pe data de 5 octombrie, in toata lumea, iar Google a marcat ziua cu un doodle special, insa in varianta in limba romana apare o data gresita, "sambata, 5 iunie".Cel mai important motor de cautare, Google, a marcat ziua profesorului printr-un doodle dedicat.…

- Ziua profesorului si a celor care activeaza in educație este sarbatorita anual, pe data de 5 octombrie, in toata lumea.Astazi de Ziua profesorului, celebrul motor de cautare Google a marcat evenimentul printr-un doodle dedicat. Doodle-ul Google de pe 5 octombrie 2020 CUPRINS: 5 octombrie – Ziua profesorului…

- Arati Sasa a fost o inotatoare indiana care a inot peste Canalul Manecii.Arati Saha. Astazi, cand ar fi trebuit sa implineasca 80 de ani de viata, Google o celebreaza pe prestigioasa inotatoare.In memoria ei Google a creat un Doodle nou cu care deschide, astazi, pagina de start.Arati Sasa. A fost o…

- Google iti ureaza „Bun venit la scoala!”. In prima zi de școala browserul Google , a lansat azi un doodle special pe tema reintoarcerii elevilor la cursuri. Trei milioane de copii incep astazi școala, in condiții speciale din cauza crizei de COVID-19. 100.000 dintre aceștia vor face școala de acasa,…

- 14 septembrie 2020 incepe scoala Google, celebrul motor de cautare de pe internet marcheaza inceputul de an scolar 2020 2012 cu un Doodle nou.In imagine apar celebrele ustensile ale scolarului: compasul, creionul, rigla, creionul, echerul, raportorul, caietul, abecedarul, ghiozdanul, si altele din cele…

- De Ziua Independenții Republicii Moldova, motorul de cautare Google a lansat un doodle tematic, prin care ii felicita pe toți cetațenii cu obținerea Independenței fața de URSS. În doodle este prezentat tricolorul Republicii Moldova. Odata ce dam click pe doodle, motorul de cautare…

- Tatiana Lyoznova s a nascut 20 iulie 1924, la Moscova.Astazi, Google, o omagiaza, la data la care ar fi trebuit sa implineasca 96 de ani, prntr un doodle, cu care deschide pagina de start, pe regizoarea Tatyana Lioznova.Tatiana Lyoznova s a nascut 20 iulie 1924, la Moscova.A absolvit in 1940 Universitatea…