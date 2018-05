Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele german, Frank-Walter Steinmeier, si-a exprimat sprijinul pentru integritatea teritoriala a Ucrainei dupa o intalnire cu omologul sau ucrainean, Petro Porosenko, marti la Kiev, scrie agerpres.ro.

- Ucraina si Bulgaria au convenit sa grabeasca constructia, prin Dobrogea, a unui drum intre Reni, din regiunea Odesa, si Varna. Anuntul a fost facut de presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, dupa discutiile avute cu premierul Bulgariei, Boyko Borissov. Noul drum pare sa urmeze itinerariul: Odesa - Cetatea…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a respins ferm acuzatii formulate de Olanda, Australia si altii, potrivit carora Rusia este vinovata de doborarea zborului MH17 al companiei Malaysia Airlines in estul Ucrainei, in toiul razboiului cu separatisti prorusi, in urma cu aproape patru ani, si de moartea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat asigurari vineri ca racheta care a doborat zborul MH17 al companiei Malaysia Airlines in 2014, deasupra zonei de est a Ucrainei, nu era una rusa, contrar concluziilor anchetatorilor internationali, informeaza AFP. "Desigur ca nu", a raspuns Putin,…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 exprima doar interesele geopolitice ale Rusiei si are misiunea de a dezbina unitatea Europei, a declarat presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, in cadrul unui interviu publicat duminica de Frankfurter Allgemeine Zeitung, citat de site-ul agentiei Unian.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si fostul presedinte roman Traian Basescu sunt personalitatile politice din afara granitelor Republicii Moldova in care alegatorii moldoveni au cea mai mare incredere, conform rezultatelor unui sondaj realizat de Centrul moldovean de cercetare sociologica, date publicitatii…

- Astfel, seful statului rus conduce in acest top al increderii in politicienii straini, cu 55% din preferinte, fiind urmat de Traian Basescu - 44% dintre optiuni. Dintre oamenii politici straini, alegatorii din Republica Moldova au cea mai mica incredere in presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, fostul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, spunea la Congresul PSD ca Portul Constanța trebuie sa devina principala poarta de intrare in Europa ”chiar daca se vor supara unii”. Dragnea se referea la Olanda, care incearca sa mențina Portul Rotterdam drept cel mai mare centru economic maritim al Europei.Citește…