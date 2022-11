Stiri pe aceeasi tema

- Medicul și șeful ONG-ului Empatia, Mariam Djiskariani, a declarat ca o analiza efectuata recent a depistat prezenta a trei metale grele in corpul fostului președinte al Georgiei, Mihail Saakasvili. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Peștele din Dunare poate fi mai periculos decat pestele marin, din cauza acumularii de metale grele, susțin cercetatorii Universitații „Dunarii de Jos” din Galați. Medicii susțin ca aceste metale pot provoca probleme neurologice, oncologice și intoxicații grave. Fii la curent cu cele mai noi…

- Construcția noii autostrazi Brașov – Bacau (foto) s-a blocat la nivelul studiului de fezabilitate. Deși ar fi trebuit finalizat, el va fi reluat iar intreg demersul tehnic va fi prelungit cu mai bine de doi ani. Conform unui anunț facut de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, Compania Naționala…

- De anul viitor, institutiile publice din Capitala nu vor mai beneficia de locuri de parcare gratuite. Anunțul a fost facut de viceprimarul capitalei, Stelian Bujduveanu in cadrul dezbaterii publice organizate de Primaria Municipiului Bucuresti pe tema tarifului de parcare de 5 lei/ora. Tot in cadrul…

- Fostul deputat PDM Vladimir Andronachi a fost plasat in arest preventiv pentru 30 de zile in izolatorul CNA. Mandatul acestuia a fost emis inca din luna septembrie 2021. Informația a fost confirmata pentru postul nostru de televiziune de Oleg Mita, avocatul lui Andronachi.

- Fostului ministru al Economiei, Octavian Calmic, a explicat decizia Tiraspolului de a reduce livrarile energetice catre R. Moldova. Despre aceasta fostul ministru a anunțat in cadrul emisiunii ”Puterea a Patra”, transmite stiri. ”Ei acum au un proces de autosalvare sau autoconservare a rezervelor energetice…

- Vin vremuri grele pentru patronii din HoReCa! Potrivit unui ordin al președintelui Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), publicat in Monitorul Oficial, din luna decembrie a acestui an, toate restaurantele din țara vor fi obligate sa afișeze in meniu nu numai ingredientele fiecarui…