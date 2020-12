Stiri pe aceeasi tema

- Mihail Neamțu, candidatul PMP pentru o loc de deputat de Timiș, a anunțat ca are coronavirus, iar dupa o perioada de 10 de zile in care a stat acasa, a decis sa se interneze, din cauza faptului ca starea de sanatate i s-a deteriorat. Neamțu se afla in Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara. Șef…

- Douazeci de studenti ai Universitatii de Medicina si Farmacie “Victor Babes” Timisoara se alatura luptei medicilor impotriva COVID-19. Voluntarii sunt din anii terminali si au raspuns solicitarii specialistilor de la Spitalul de Boli Infectioase pentru a-i ajuta la inregistrarea, testarea si triajul…

- Spitalul „Victor Babeș” a cumparat 85 de aparate pentru ingrijirea bolnavilor de Covid-19 care au nevoie de oxigen suplimentar. Concentratoarele de oxigen vor ajunge la spitalele „Victor Babeș”, Municipal și la Spitalul CFR și pot face diferența intre viața și moarte, spun medicii. Au costat 43.000…

- Medicul Virgil Musta, șeful Sectiei Infectioase 2 de la Spitalul „Victor Babes” din Timisoara, a stat pe toata perioada emisiunii PRESSALERT LIVE din aceasta seara cu o masca FP2 pe fața. Intrebat de ce a ales sa faca acest lucru, avand in vedere ca are o distanța suficienta fața de moderator, iar studioul…

- Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara este considerat un spital model in gestionarea cazurilor de COVID-19. Din cei peste 1.500 de pacienti care au fost internati cu COVID-19, 1.370 au fost vindecati, iar 141 au murit. Dintre acestia, cinci au fost pacienti sub 50 de ani, fara boli…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara indeamna romanii sa mearga la vot, alcatuind și un set de recomandari pentru ziua votului. ”Iata cateva recomandari care v-ar putea fi de ajutor in ziua votului: – pe drumul spre sectie sau la intoarcere, daca ne intalnim…

- Anul acesta avem alegeri locale in pandemie. Doctorul Virgil Musta, cel care face parte din echipa care a vindecat sute de pacienți de Covid-19, pe „frontul” de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara, are cateva sfaturi pentru un vot in siguranța.