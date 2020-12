MIHAIL NEAMȚU a început RĂZBOIUL cu partidul lui BĂSESCU Mihai Neamtu, fost candidat PMP la Camera Deputatilor in Timis, analizeaza esecul formatiunii la alegerile parlamentare. Acesta nu menajeaza pe nimeni, nici macar pe Traian Basescu si pe fiica acestuia. Neamtu identifica sapte erori majore care au lasat PMP in afara Parlamentului. Streinu Cercel se revolta! Mesaj tranșant pentru viitorul senator AUR "Dragi colegi, dragi alegatori, Mai bine de un an și jumatate, am fost soldat disciplinat al Partidului Mișcarea Populara și, oriunde m-am dus, i-am ridicat scorul. In Timișoara m-am batut, chiar de pe patul de spital, pentru fiecare vot. Hranita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul senator de Neamț din partea AUR, scriitorul și filosoful Sorin Lavric ii da dreptate copreședintelui Alianței, George Simion, in ceea ce privește partidele etnice: „Este o aberație și George Simion are dreptate!” Sorin Lavric, viitor senator de Neamț din partea Alianței pentru Unirea Romanilor…

- Deputatul PNL Pavel Popescu anunța ca a fost testat pozitiv pentru infecția cu COVID-19. Miercuri, la ședința in care liberalii au desemnat propunerea de premier cu care vor merge la Cotroceni, acesta a stat langa Florin Cițu. Umilința totala pentru Ciolacu! E disperat și vrea doar ”sa fie bagat in…

- Președintele Consiliului Național al Partidului Social Democrat, Vasile Dincu, a declarat vineri ca social-democrații nu au niciun fel de discuții cu AUR. El a spus ca unul din cinci alegatori AUR la parlamentare a votat la locale cu PSD. Președintele Consiliului Național al Partidului Social Democrat,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…

- IPJ Arges a incheiat ancheta demarata la Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie Stefanesti - Arges, evacuat miercuri, dupa ce paznicul unitatii a folosit un spray paralizant ca sa alunge un caine. Barbatul a fost sanctionat cu 300 de lei. Romania e pregatita sa inceapa vaccinarea! Premierul Orban este…

- Nicușor Dan a vorbit despre problemele din Capitala legate de furnizarea apei calde si a caldurii in sistem centralizat. Primarul general al Capitalei a subliniat ca oamenii nu trebuie sa se aștepte la minuni, cel puțin in aceasta iarna. Romania e pregatita sa inceapa vaccinarea! Premierul Orban este…

- "Chiar daca a avut candidat propriu, noi am anuntat ca suntem deschisi acestei colaborari. Noi maine aprobam in Biroul Politic National un proiect de colaborare cu PMP in consiliile judetene si locale. PMP este aliat cu noi la guvernare, chiar daca a existat o candidatura separata, care ne-a dat…

- Pana ieri cazul cuplului Pandele – Firea era unicat in Romania, adica el primar la Voluntari, ea edil șef al Capitalei. De ieri, cuplu de edili a facut prozeliți in județul Constanța. Liberalul Valentin Vrabie a obținut un al doilea mandat de primar al municipiului Medgidia, dupa ce primul il obținuse…