Mihail lanseaza “Chosen One”, prima piesa de pe albumul de debut

- Va mai amintiți melodia „Lonely”, a lui Akon? Ei bine, a venit momentul sa fie adusa din nou in atenție, dupa ce Willy William, will.i.am și Lali au combinat nostalgia cu noutatea și au reușit sa ne plimbe prin timp și, in același timp, sa ne prezinte o abordare noua a ideii de singuratate. Piesa...…

- Formația Dublu Click lanseaza albumul de debut, „Momente“, printr-un turneu care va poposi și la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare la Manufactura. Conform descrierii proprii trupa abordeaza un fresh-rock cu compoziții proprii pline de energie, iar in componența se regasesc doi membri nascuți…

- “Money Money” este cel mai recent single lansat de Dayana. Piesa a fost realizata de artista impreuna cu Pink Elephant, casa de producție din Romania, cu rezultate impresionante pe piața internaționala. Karo si Radu Baisan, cei doi producatori care stau la baza casei de producție, au colaborat cu mai…

- In vremuri de mare incercare pentru umanitate, in plin razboi intre Rusia și Ucraina, muzica poate aduce alinare. Dara lanseaza ”Ruleta”, o piesa emoționanta, profunda, inspirata din trauma și suferința, care se potrivește situației actuale, durerii și neliniștii care a cuprins Europa, dar și multe…

- „Toate Drumurile” reprezinta o confesiune sincera a tot ceea ce simțim și traim in mod inedit atunci cand iubim persoana potrivita. Daca liniștea și echilibrul ni le putem imagina sub forma unei insule, atunci noi suntem doar niște naufragiați ai iubirii in cautarea drumului care sa ne aduca impreuna.…

- Olivia Addams pregatește prima ei lansare in limba romana. Cantecul “Scrisori in minor” este de o sensibilitate aparte, iar interpretarea indurerata a Oliviei o lasa pe artista vulnerabila in fața ascultatorilor. Povestea piesei este despre o iubire neimpartașita, in care una din parțile implicate…

- LORA a lansat astazi, vineri, 21 ianuarie, piesa „Loc de 2”, in spatele careia se ascunde un mesaj puternic. Discursul muzical al artistei face aluzie la modul in care majoritatea oamenilor iși traiesc viața pe „repede inainte”, fara sa se gandeasca de doua ori inainte de a lua o decizie importanta…

- J.I.D lanseaza, impreuna cu 21 Savage si Baby Tate, noul single “Surround Sound”. Noua piesa este produsa de Christo si DJ Scheme. Aceasta este insotita de videoclipul oficial, care este regizat de Mac Grant si Chad Tennies. “Surround Sound” este lansata dupa ce J.I.D a fost inclus in lineup-ul festivalului…