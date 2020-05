Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Igor Dodon a declarat, pentru agentia de presa rusa TASS, ca Federatia Rusa si China au fost primele tari care au dat curs solicitarii Republicii Moldova cu privire la oferirea de ajutoare umanitare in contextul raspandirii COVID-19. Seful statului a precizat ca dintre statele europene…

- Rusia si China profita de urgenta provocata de pandemie pentru a-si promova interesele in Europa, a avertizat secretarul american al apararii, Mark Esper, intr-un interviu pentru cotidianul italian La Stampa, descriind ca 'maligne' eforturile Chinei de a promova echipamentele de

- Președintele Igor Dodon a venit cu un mesaj cu ocazia Zilei Drapelului de Stat al Republicii Moldova."Stimați concetațeni,Cu trei decenii in urma, pina la proclamarea statului independent Republica Moldova, in semn de statornicire a identitații noastre ca popor și neam și de

- Chiar și un fost caștigator al Premiului Nobel pentru Medicina e de parere ca e vorba de un virus din laboratorul dub Wuhan. Publicația italiana Il Mattino are toate informațiile. “Coronavirusul este rezultatul manipularii, afirma nu un savant oarecare, ci profesorul Luc Montagnier, caștigator al Premiului…

- Presedintele Igor Dodon a declarat ca Federatia Rusa a reconfirmat ca va oferi Republicii Moldova imprumutul promis, in suma de 200 milioane de dolari, pentru reabilitarea drumurilor, in pofida deprecierii semnificative a rublei rusesti, dar si a crizei mondiale provocate de raspandirea coronavirusului.

- Presedintele Igor Dodon s-a adresat cu un mesaj catre popor luni, 16 martie, in contextul raspandirii coronavirusului. Seful statului a informat cetatenii ca Chisinaul s-a adresat partenerilor externi pentru ajutor, iar Romania, SUA si Rusia deja au raspuns pozitiv la apelul conducerii Republicii Moldova.

- Bogdan Pandea este un tanar care demonstreaza ca spiritul antreprenorial nu tine cont de varsta, ci numai de curaj si vointa. Pus in fata intrebarii "Ce ai face cu 100.000 de euro?", Bogdan si-a dat seama ce afacere i se potriveste mai bine si nu a stat pe ganduri. Cu doar un Excel in fata,…

- Creația este prima și cea mai mare dragoste a sa, dar și cea care il face sa ramana plin de viața, la cei 83 de ani impliniți astazi. De ziua sa de naștere, marele compozitor Eugen Doga ne-a oferit un interviu in exclusivitate, in cadrul caruia a dat toate carțile pe fața. Despre primii pași in lumea…