- Numarul arestarilor de imigranti din Statele Unite a scazut cu 27% in 2020, pe fondul pandemiei de coronavirus care a condus la un numar mai mic de treceri ale frontierei si la operatiuni de o amploare mai mica impotriva acestora, iar activistii pro-imigratie spera ca aceasta tendinta sa continue in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca nu se asteapta la nicio schimbare in relatiile cu Statele Unite, odata cu venirea lui Joe Biden la Casa Alba, in ianuarie, pe fondul unor tensiuni bilaterale accentuate, relateaza AFP. ''In ceea ce priveste problema schimbarii conducerii…

- Iranul isi va respecta din nou obligatiile in cadrul Acordului de Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, daca Statele Unite reintra in acord, a anuntat joi ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif, relateaza Reuters. Presedintele ales american Joe Biden a anuntat ca doreste sa…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marti ca Uniunea Europeana trebuie sa contribuie mai mult la parteneriatul transatlantic dupa ce democratul Joe Biden isi va prelua mandatul de presedinte al Statelor Unite ale Americii si a subliniat totodata importanta aliantei cu SUA, transmit EFE si…

- Uniunea Europeana a anuntat luni ca va impune tarife pentru importuri din Statele Unite in valoare de peste 4 miliarde de dolari, ca masura de retorsiune fata de subventiile acordate de SUA Boeing, dar a aratat ca spera intr-o imbunatatire a relatiilor comerciale cu administratia presedintelui ales…

- Candidatul democratilor la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, a declarat intr-un interviu difuzat duminica la postul CBS News, ca Rusia este cea mai mare amenintare la adresa securitatii tarii sale, iar China - principalul competitor al Statelor Unite, informeaza EFE. "Cred ca…

- Statele Unite ale Americii au salutat marti noua propunere a Rusiei pentru prelungirea cu un an a tratatului de dezarmare Noul START, propunere ce pare sa fie la unison cu pozitia americana, si s-au declarat gata pentru o intrevedere imediata pentru a finaliza un acord, informeaza AFP, Reuters si…

- Statele Unite au anuntat marti un "acord de principiu" cu Moscova pentru a prelungi tratatul de dezarmare nucleara New START, dar Rusia considera ca "inacceptabile" conditiile impuse de Washington.