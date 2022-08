Stiri pe aceeasi tema

- TRANSAVIA, liderul pieței de carne de pui din Romania, investește masiv in energie regenerabila și in cogenerare pentru a ajunge sa iși acopere aproape in integralitate necesarul de energie. Doar in acest an, prin proiectele deja demarate, TRANSAVIA intenționeaza sa amplaseze peste 22.000 de panouri…

- Mihail Gorbaciov, primul si ultimul presedinte al URSS, se confrunta cu grave probleme de sanatate. Un celebru economist l-a vizitat in spital pe influentul lider rus a carui stare de sanatate se inrautateste. In varsta de 91 de ani, Mihail Gorbaciov a fost diagnosticat cu diabet si este supus dializei…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a fost ales președinte al filialei PSD Lugoj. Dobra, care ocupa funcția ca interimar de un an și jumatate, a fost singurul candidat la conferința extraordinara a organizației locale, care a avut loc vineri. Principalul obiectiv al noii conduceri…

- In calitate de presedinte al PNL Neamț, am avut o intrevedere recenta cu premierul Romaniei, la care au fost prezenți, alaturi de mine, domnii parlamentari liberali ai județului Neamț, domnul senator Eugen Țapu-Nazare si domnul deputat Laurențiu Dan Leoreanu. Urmarile evenimentului petrecut la Luțca…

- Magistratul Sergiu Pleșca, care a exercitat funcția de președinte al Judecatoriei Caușeni incepand cu anul 2017 a fost demis, potrivit Știri.md . Un decret in acest sens a fost semnat de șefa statului, Maia Sandu. Sergiu Pleșca a fost eliberat din funcție conform cererii de demisie. Sergiu Pleșca și-a…

- Incepand cu data de 15 iunie 2022, FC Buzau va avea un nou președinte executiv conform unui anunț al clubului. Auraș Brașoveanu este noul oficial al FC Buzau, echipa care are obiectiv promovarea in Liga 1. Fostul jucator al FC Gloria Buzau a activat ultima data lin funcție de conducere la Concordia…