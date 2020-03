Stiri pe aceeasi tema

- “Rabla” iși tureaza motoarele. Ce prime de casare ofera statul pentru achiziția de mașini tradiționale și electrice. Motocicletele intra in programul guvernamental Producatorii si dealerii auto si moto din Romania se pot inscrie in sesiunea de validare pentru noua editie a Programului "Rabla",…

- Sebastian Bodu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Ludovic Orban publicata, luni, in Monitorul Oficial.In textul deciziei se precizeaza ca Bodu va avea atributii in domeniul financiar-fiscal. Printr-o…

- Sebastian Bodu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Ludovic Orban publicata, luni, in Monitorul Oficial.Sebastian Bodu, fostul sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala intre anii 2005 - 2007, va avea atributii…

- Tony Avramescu Gruia Romani a fost numit secretar de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului Ludovic Orban. Romani este fost ziarist, cu studii la Universitatea Columbia, cetațean cu dubla cetațenie, romano-americana, specializat in piețele de capitalTot in cadrul Cancelariei prim-ministrului,…

- Marioara-Artemis Gatej a fost numita in functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Garzii Nationale de Mediu, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban publicata, luni, in Monitorul Oficial. Totodata, seful Executivului l-a numit pe Alexandru Mihai Cacoveanu in functia de comisar…

- Daniel Dragos Tanasoiu a fost numit in functia de sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban. Acesta il va inlocui in aceasta calitate pe Constantin Robu, eliberat din functie. Cele doua decizii ale premierului au fost publicate luni in Monitorul Oficial.…

- Nelu Stelea a fost revocat din functia de inspector general al Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC), cu rang de secretar de stat, potrivit unei Decizii semnata de premierul Ludovic Orban si publicata in Monitorul Oficial, conform News.ro.Citește și: MUTAREA care ZGUDUIE scena politica:…

- Premierul Ludovic Orban a numit, luni, inca doi secretari de stat, unul in cadrul Secretariatului General al Guvernului si unul in cadrul Cancelariei prim-ministrului. Potrivit deciziilor premierului, publicate luni in Monitorul Oficial, Petrica Lucian Rusu a fost numit in functia de secretar…