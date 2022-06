Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Zmarandescu a decis sa faca marele pas și și-a cerut in casatorie iubitul. Fiul lui Catalin Zmarandescu a pus la cale o cerere in casatorie spectaculoasa la Paris, chiar langa Turnul Eiffel. Cei doi au postat imaginile de senzație pe rețelele de socializare, iar urmaritorii au fost cei care le-au…

- Florinel Coman va fi tata pentru prima oara. Fotbalistul de 24 de ani a anunțat ca iubita lui, frumoasa Ioana Timofeciuc, este insarcinata cu primul lor copil. Cu cateva zile in urma, cei doi au dezvaluit ca s-au logodit.

- E stirea momentului in lumea mondena. Bianca Dragusanu ar fi gravida, iar tatal ar fi chiar Gabi Badalau. Click! a aflat detalii despre sarcina blondei, care ar fi deja in zece saptamani. Sursele noastre au povestit ca Bianca ar incerca de mult sa aiba un copil cu Gabi, iar vestea cea mare a venit dupa…

- Maria Sharapova a luat pe toata lumea prin surprindere cu o veste uimitoare. Jucatoare de tenis a publicat pe rețelele sociale o imagine cu burtica de gravida prin intermediul careia anunța ca este insarcinata cu primul sau copil. Iata cum arata acum sportiva.

- Vladuța Lupau a oferit o veste incredibila fanilor! Celebra cantareața este insarcinata și urmeaza ca in scurt timp sa iși stranga in brațe primul copil. Vedeta este extrem de fericita pentru cele ce urmeaza și susține ca abia așteapta sa ii povesteasca bebelușului ei perioada aceasta in care l-a ținut…

- Vladuța Lupau este insarcinata și le-a dat fanilor marea veste pe rețelele sociale. „Ii mulțumesc Lui Dumnezeu in fiecare clipa, din toata inima mea, ca te-a pus pe tine, cel mai mare dar a Lui, in pantecele meu!”, a transmis artista.

- Irina Deaconescu urmeaza sa aduca pe lume cel de-al doilea copil. Are deja o fetița in varsta de un an și cinci luni, impreuna cu fotbalistul Cristi Manea. Vloggerița și-a aratat burtica de gravida in toata splendoarea pe instastroy.