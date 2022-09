Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda scandalurilor tumultuoase pe care le-a avut cu tatal sau, iata ca acum Mihai Zmarandescu se pregatește și el sa devina tata. El și iubita lui, Alexandra, sunt in al noualea cer de fericire și de abia așteapta sa devina parinți pentru prima data. Cei doi au plecat intr-o vacanța de vis, in Grecia.

- Mihai Zmarandescu este un romantic incurabil atunci cand vine vorba de iubita sa. Acesta incearca sa se obișnuiasca cu viața de familie pe care o va avea in scurt timp, așa ca a mers cu iubita lui, Alexandra, sa indeplineasca sarcinile casnice. Cum au fost surprinși cei doi, cand credeau ca nu sunt…

- Tinerii se uita in prezent de aproape șapte ori mai puțin la televizor decat persoanele de peste 65 de ani, potrivit unui raport al autoritații de reglementare Ofcom, citat de BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Omar Arnaout și Miruna, iubita lui, sunt indragostiții momentului! Ei bine, cei doi știu sa petreaca timpul liber mereu impreuna și se pare ca de aceasta data au decis sa se relaxeze intr-un mall cunoscut din Capitala. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lor și i-au surprins la fiecare pas!

- Pepe este un familist convins, iar copiii și iubita lui il fac fericit in fieare zi. Deși artistul este discret in privința vieții perosnale, recent acesta a publicat o fotografie in care apare alaturi de mama baiatului sau.

- Tzanca Uraganu este unul dintre cei mai indragiți și apreciați artiști de la noi din țara, iar celebrul cantareț a marturisit pe rețelele de socializare cine ii este aproape tot timpul. Manelistul știe cum sa-și impresioneze iubita tot timpul, iar de aceasta data a postat pe rețelele de socializare…

Mihai, fiul cel mare al lui Catalin Zmarandescu, va fi tata pentru prima data. Iubita lui, Alexandra, este insarcinata cu primul copil și a publicat prima fotografie cu burtica de gravida.

