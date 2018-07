Stiri pe aceeasi tema

- Goran Bunjevcevici a incetat din viața la doar 45 de ani, in urma unui infarct. Acesta a strans 16 selecții in naționala Serbiei in perioada 1998 – 2003. Goran Bunjevcevici a jucat la RAD Belgrad (1993 – 1997), Steaua Roșie Belgrad (1997 – 2001), Tottenham Hotspur (2001 – 2006) și ADO Den Haag (2006…

- Jurnalistul Corneliu Ionel Ciubotaru a murit la varsta de 66 de ani. Acesta a fost realizator la Radio Romania. Console si accesorii gaming) Omul de media Corneliu Ionel Ciubotaru s-a stins din viața pe 24 iunie, in urma unei scurte suferinte, scrie agentia de presa RADOR. S–a nascut la 10 februarie…

- Doliu in fotbalul romanesc! Vasile Copil a murit la varsta de 81 de ani. Fostul fotbalist care a jucat la Rapid intre 1956 si 1962, s-a stins dupa o lunga și grea suferința. (Promotiile zilei la monitoare) Vestea ca Vasile Copil, fost președinte de onoare al AFC Rapid, a murit i-a șocat pe suporterii…

- Un politician important din Germania a murit chiar in timpul unei sedinte. Deocamdata nu se stie care a fost cauza mortii. Primarul orasului german Lauingen din landul Bavaria s-a prabusit in timpul unei sedinte a consiliului municipal si a murit la scurt timp dupa aceea, a anuntat miercuri un oficial…

- Nicolae Mischie a murit. Fostul președinte al Consiliului Județean Gorj a incetat din viața, in jurul orei 15:00, la spitalul Elias din Capitala.(CITEȘTE ȘI: ELENA MERIȘOREANU A SPUS ADEVARUL DESPRE STAREA IN CARE SE AFLA IONELA PRODAN) Recent, Nicolae Mischie a fost internat de urgența la Spitalul…

- Drama in viața lui Catalin Arabu! Cantarețul, pe numele sau real Catalin Neacșu, este in doliu. Artistul trece prin clipe cumplite, dupa ce tatal sau a murit. El se va intoarce in țara pentru inmormantarea parintelui sau. Cantarețul Catalin Arabu este in doliu. Aflat departe de țara natala, artistul…

- Federatia Romana de Atletism anunta trecerea in nefiinta a profesorului Gheorghe Rugina, presedinte de onoare al Asociatiei bucurestene de atletism. „Un dascal, dar mai ales un om deosebit, care a daruit acestei minunate profesii o buna parte din viata sa”, noteaza sursa citata. „Antrenor…

- Veste trista in lumea sportului internațional! Ciclistul belgian Michael Goolaerts a incetat din viața pe un pat de spital din orașul francez Lille. Decesul a survenit din cauza unui stop cardiac, dupa ce ieri, sportivul a fost implicat intr-un accident in cadrul cursei Paris-Roubaix. Michael Goolaerts…