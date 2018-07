Stiri pe aceeasi tema

- Când organismul nu asimileaza acest mineral, pot sa apara probleme de sanatate serioase. Fii atenta la aceste 10 semne care te anunța ca ai lipsa de fier! Deși la început poate sa nu para serioasa, deficiența de fier din organism poate conduce la o afecțiune grava, și anume…

- Unii prefera sa consume bananele mai verzi, în vreme ce alții prefera dulceața și aroma lor când ajung sa fie mai coapte. Afla daca bananele sunt mai sanatoase coapte sau mai verzi!

- 1. Iși face planuri de viitor cu tine Un barbat care te iubește te va include obligatoriu in planurile sale de viitor. Daca folosește „noi", in loc de „eu", inseamna ca iși dorește sa te aiba alaturi și te vede mai mult decat ca pe o simpla prietena, ci mai degraba ca pe o viitoare soție și…

- Daca ai probleme in casnicie si nu stii care e cauza, poate ar fi mai bine sa arunci o privire asupra detaliilor din viata ta. Inainte de a da vina pe partener si de a judeca, fii atenta la faptele tale si vezi daca acestea coincid cu ale celui de langa tine.

- Parcurile din Capitala au prins culoare. In zonele verzi au fost plantate viole albe, galbene, violete si rosii. Muncitorii de la Primarie mai au de sadit doar cateva din cele 180 de mii de flori care au format covorul din scuarul Catedralei.

- Conform traditiei din popor, in lunea care urmeaza duminicii Tomei se sarbatoreste Pastele Blajinilor. In popor, oamenii credeau ca blajinii se numara printre cei dintai oameni de pe pamant. Acestia traiesc fara femeile lor, stand cu ele doar 30 de zile pe an in scopul procreatiei. Incapabili de a savarsi…

- Daca te numeri printre cei care se intreaba ce inseamna cand visezi cai, citește in continuare. Vei afla care sunt ințelesurile și mesajele ascunse ale viselor cu cai. Citește in continuare. Calul aparut...