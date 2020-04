Mihai Voropchievici: Runele arată că urmează o altă peerioadă dificilă "Vor fi mai rai decat acum, pentru ca nu le-a ieșit pasența. Daca se trage linie dupa ce dispare pandemia aceasta și le ies lor socotelile, ne lasa in pace. Daca nu sunt mulțumiți, la anul mai vine o linie. Am calculat și mi-a dat ca o sa mai apara o data așa, de proba, dar nu cu forța și intensitatea pe care o are", a spus Mihai Voropchievici. De ce bat oameenii din palme "In momentul cand bați din palme activezi toate punctele energetice. Dar și pe talpi și daca te apuci sa bați din palme și mai și joci, ce stare de spirit mai buna vrei. Toata lumea are in casa o sursa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

