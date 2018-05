Mihai Voropchievici: care sunt zodiile cu lipici la bani

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Berbecul are o mentalitate de invingator. El intotdeauna stie sa se automotiveze si gaseste rapid solutii sarcinilor care ii sunt atribuite. Sunt nativii cu una din cele mai puternice personalitati, avand incredere deplina in propria persoana. Desi sunt guvernati de Marte, acest lucru…

- Berbecul mananca stres pe paine. Este mai stresat cand sta pe loc, nu are activitate, nu este prins intr-o competiție, intr-o lupta, o rivalitate. Altfel prefera sa fie prins in proiecte, sa atinga un obiectiv. Ar trebui din cand in cand sa se opreasca, sa respire, sa iși incarce bateriile. Semnul…

- HOROSCOP MAI 2018. Cand luna tranziteaza Berbecul, Berbecul e foarte energic si independent. Cand e lumea mai draga, femeia Pesti se prabuseste. Trebuie sa invete sa lase de la ea ca lucrurile sa mearga mai departe. Berbecul e semn de foc, este foarte energic, iar energia lui va fi intensa si in…

- Berbec. Are compatibilitate, in afara de leu și sagetator, insuși cu zodia lui, cu berbecul. Știi cum se intampla, sa te vezi in oglinda.. cand ai un partener nativ din aceeași zodie e ca și cand te-ai privi non-stop in oglinda. Berbecul se ințelege foarte bine cu o zodie de aer, adica gemeni sau…

- BERBEC Berbecul are totul: prieteni, popularitate si fericire. Toate astea il fac sa fie foarte dorit de catre cei din jurul lui. Cu toate acestea, el nu e niciodata cu adevarat multumit de ce are si cauta mereu ceva mai bun. In realitate, trebuie sa invese sa aprecieze mai mult ce…

- BERBEC Berbecul se sperie de orice. In ciuda personalitatii sale, Berbecul poate fi speriat de unele lucruri destul de ciudate. Cu toate ca se da curajos initial, apoi tremura intr-un colt de frica. Oamenii pot fi socati sa-l vada cum reactioneaza atunci cand vede un paianjen, dar trebuie…