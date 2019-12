Stiri pe aceeasi tema

- Dupa desparțirea tumultoasa de Pro Romania, Mihai Tudose este tot mai aproape de o revenire in PSD. Organizatia judeteana PSD Braila a decis in sedinta de sambata, 14 decembrie, sa adreseze o invitatie oficiala fostilor sai membri care au plecat la Pro Romania sa se intoarca in partid....

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a deschis larg porțile partidului și a spus ca foștii colegi, inclusiv Mihai Tudose, au cale libera spre revenirea in partid. Intr-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, Mihai Tudose ne-a explicat ca ia in calcul o revenire in PSD, dar inainte de toate…

- Biroul Permanent provizoriu al PSD se reuneste luni pentru a discuta organizarea Congresului din februarie, strategia politica viitoare si acordurile incheiate cu sindicatele in campania electorala pentru alegerile prezidentiale. "Sunt multe lucruri de facut, e un timp foarte scurt, am un mandat foarte…

- Intrebat daca se intoarce Mihai Tudose in PSD, Ciolacu a raspuns: "Este posibil sa se intoarca. Trebuie tinuta o discutie in Braila". In ceea ce-i priveste peSorin Grindeanu si Marian Neacsu, Ciolacu a precizat ca acestia au fost exclusi abuziv, iar daca doresc sa se intoarca, sunt primiti. Adrian Tutuianu,…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca fostul premier Mihai Tudose `e posibil sa se intoarca' in partid dupa ce a demisionat din Pro Romania. `Trebuie o discutie in organizatia de la Braila', a indicat acesta. 'Grindeanu si Neacsu au fost exclusi abuziv,…

- Former Social Democrat Prime Minister, MEP Mihai Tudose resigned from the Pro Romania party, posting on Facebook his resignation application addressed to the formation's Braila organization. ''Just that. For now .....,'' commented Tudose. ''Please take note of my resignation as a member…

- Este scandal monstru in Pro Romania pe tema votului pentru Guvernul Orban. Mihai Tudose si Victor Ponta si-au aruncat cuvinte grele pe Facebook. Potrivit unor surse citate de G4media.ro, opt membri ai Pro Romania, printre care si doi dintre fondatori, Sorin Campeanu si Daniel Constantin, ar urma sa…

- ”Eu consider ca astazi va trebui sa avem un Guvern, din mai multe motive, toate extrem de serioase și de grave. Trebuie sa avem rectificare bugetara care trebuie efectuata de catre Guvern prin OUG. Un Guvern interimar nu mai poate da OUG și nu știu cum poți inchide anul fiscal. Avem probleme in sanatate,…