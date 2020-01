Mihai Tudose revine în PSD "Nu am emotii in ceea ce priveste primirea domnului Tudose in PSD, eu consider ca e un castig ca dumnealui sa vina sa facem echipa impreuna", a declarat primarul Brailei, Marian Dragomir, care a semnat recomandarea necesara pentru reprimirea in partid a fostului premier, potrivit news.ro. Potrivit lui Dragomir, pe langa Tudose vor mai reveni in PSD si alte persoane. Fostul premier Mihai Tudose a demisionat in decembrie din Pro Romania. "Motivele acestui act, si anume totalul dezacord cu deciziile conducerii centrale, fiind de notorietate, nu le mai detaliez", scria Tudose… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

