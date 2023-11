Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose ii da o replica acida europarlamentarului PNL Rareș Bogdan, cel care spunea ca liberalii nu ”accepta niciun fel de prosteala”. Tudose susține ca Rareș Bogdan și-a pus chiloții peste pantaloni, pelerina și a inceput sa zboare."Sunt consternat ca nu știu pe ce fond…

- Agenți ai Iranului creeaza tensiuni in Marea Britanie prin implicarea in protestele de strada referitoare la Fașia Gaza, potrivit publicației The Times. Ofițeri din domeniul contra-terorismului au declarat sub protecția anonimatului ca Teheranul incearca sa creasca nivelul de tensiuni in societate prin…

- PNL o sa zdrobeasca AUR la viitoarele alegeri. Este promisiunea facuta de Rareș Bogdan intr-un interviu la DCNews, in condițiile in care cele doua partide sunt extrem de aproape in sondajele de opinie. Rares Bogdan, prim-vicepresedinte PNL, spune ca nu se teme de sondajele in care partidul AUR este…

- Marcel Ciolacu, premier și președinte PSD, s-a enervat și a renunțat sa mai dea declarații de presa, sambata seara, dupa ce a fost intrebat de jurnaliști privind faptul ca statia GPL unde au avut loc exploziile apartine fiului unui primar PSD. Ciolacu a precizat ca el, ca presedinte al partidului, nu…

- Presa din Rusia relateaza ca Evgheni Prigojin a fost oficial identificat la morga de un comandant din structura paramilitara Wagner, potrivit unui mesaj pe Twitter transmis de Anton Gerashchenko, consilier in Ministerul de Interne al Ucrainei. Principalul element de identificare a fost absența unui…