Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier PSD Mihai Tudose a intervenit telefonic la Romania TV pentru a comenta declaratia premierului Florin Citu, care a afirmat ca cei doi raniti grav in incendiul de la Petromidia vor fi transferati in strainatate la interventia sa. „Cand avem asa prim ministru, nu este niciun efort,…

- Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu, a lansat, marți, la dezbaterile moțiunii de cenzura din Parlament, un atac la adresa Guvernului și a premierului Florin Cițu. "Ma așteptam ca in aceasta perioada de criza sociala și politica sa avem un dialog intre putere și opoziție.…

- ”Nu am auzit de acest lucru. Eu sunt multumit de echipa guvernamentala liberala. Domnul ministru Oros a fost ministru si in echipa pe care am condus-o eu la nivel guvernamental. Ca atare, eu nu am auzit de o astfel de intentie”, a declarat Orban, intr-o conferinta de presa.Intrebat daca premierul este…

- ”Nu am auzit de acest lucru. Eu sunt multumit de echipa guvernamentala liberala. Domnul ministru Oros a fost ministru si in echipa pe care am condus-o eu la nivel guvernamental. Ca atare, eu nu am auzit de o astfel de intentie”, a declarat Orban, intr-o conferinta de presa.Intrebat daca premierul este…

- Apropiatii lui Ludovic Orban au inceput atacurile in rafala la adresa lui Florin Citu si a echipei sefului Guvernului din primele zile. Printre cei care il contesta pe premier sunt liberali Antonel Tanase, Dragos Tanasoiu, dar si economisti care au ajuns la sefia unor institutii prin ajutorul presedintelui…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, lanseaza mesaje ironice la adresa lui Florin Cițu. Voiculescu susține ca o idee din ianuarie a devenit acum campanie a Guvernului: „recunosc ca nu ne-am gandit sa facem clip cu domnul Florin Cițu”, anunța Mediafax. „Ma bucur ca ideea promovata…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose critica Executivul condus de Florin Cițu și avertizeaza ca Romania se indreapta spre un boom economic. „Duduie, Citule, duduie? Vezi ca face bum! In tara asta vlaguita de pandemie, exista si un roman fericit. Cu nonsalanta iresponsabilitatii, ne spune de la obraz ca…

- Romania risca sa piarda masiv banii europeni din cauza incompetenței guvernamentale, avertizeaza Mihai Tudose. Intr-un mesaj dur, postat pe Facebook, fostul premier spune ca țara noastra are deja mari probleme cu planul național de redresare și reziliența