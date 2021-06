Stiri pe aceeasi tema

- De saptamana viitoare mergi la cursuri dupa regulile stabilite deja. Anunțul a fost facut aseara de premierul Florin Cițu, intr-o emisiune la TVR. Asta inseamna ca orele se vor face cu prezența fizica integrala in localitațile care sunt in scenariul verde. In cazul celor care se afla in galben, merg…

- Deputatul liberal Florin Roman a enumerat mai multe greseli facute de Vlad Voiculescu in calitate de ministru al Sanatatii si a precizat ca premierul Florin Citu a luat decizia de a-l demite deoarece comunica impotriva Executivului si ”juca pe cont propriu”, anunța news.ro. ”Eu cred ca nu…

- In urma sedintei de Guvern de joi, premierul Florin Citu a dorit sa demonteze o informatie falsa aparuta in spatiul public cu privire la memorandumul propus si aprobat de Ministerul Muncii. El a clarificat faptul ca acesta nu propune nicio reducere de venituri in sectorul bugetar.

- Deputatul USR Cristian Seidler a declarat, joi, la Realitatea PLUS, ca formațiunea nu a discutat despre susținerea unei moțiuni de cenzura pentru demiterea premierului Florin Cițu. „Nu am discutat sa-l propunem tot pe Vlad Voiculescu, nu a existat nici discuția despre Adrian Wiener. Nu s-a…

- Liberalii îl sustin 100% pe Florin Cîtu si nu se poate pune în discutie renuntarea la actualul premier, asa cum propune USR-PLUS, spune deputatul PNL Florin Roman. El sustine ca "o cale de mijloc" pentru rezolvarea crizei din coalitie ar fi ca Ministerul Sanatatii sa fie…

- Vicepreședinte PSD și fost premier, Mihai Tudose a declarat miercuri la Antena 3 ca prin criza care s-a iscat in coaliție de guvernare „Orban și-a luat PNL-ul inapoi”. „Ludovic Orban se pregatește, si-a pus treningul, vrea prim-ministru inapoi. Nu cred ca se hazarda Barna intr-o declarație…

- Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu a declarat miercuri ca un premier PNL pe care alianța l-ar putea accepta este Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor. „Ilie Bolojan ar fi o varianta mai buna de la PNL pentru premier.…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul Comitetului Executiv al FRF, ca autoritatile nu iau in calcul scenariul conform caruia partidele de la Bucuresti din cadrul EURO 2020 sa se dispute fara spectatori in contextul…