Mihai Tudose susține ca PNL sacrifica un sfert din angajații romani și acuza faptul ca liberalii transforma Romania, cu sprijinul UDMR, intr-o "republica bananiera". Mihai Tudose a explicat, intr-o postare pe Facebook, ca amendamentele aduse in Parlamentul European de europarlamentarii liberali și de cei ai UDMR nu fac altceva decat sa arunce in aer proiectul […]