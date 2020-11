Mihai Tudose: PNL iubeşte diaspora, dar nu le dă dreptul să voteze Vicepresedintele PSD Mihai Tudose a declarat luni ca in tarile din Europa nu se vor deschide sectii de votare pentru romani la alegerile parlamentare din decembrie. Citește și: Romania a intrat in mini-LOCKDOWN, la miezul nopții: 9 reguli oficiale care se aplica, la nivel național, pentru urmatoarele 30 de zile Citește și:a intrat in mini-LOCKDOWN, la miezul nopții: 9 reguli oficiale care se aplica, la nivel național, pentru urmatoarele 30 de zile "In Europa nu se vor deschide sectii de votare. Nu depinde de noi. Intrebati-i pe desteptii de la Guvern (de ce nu se pot deschide sectii de vot - n.r.). Uite ce le-au facut. Sa vina acasa diaspora si sa voteze cu PNL. Au timp sa vina, sa stea doua saptamani in carantina. (...)… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

