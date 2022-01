Europarlamentarul PSD Mihai Tudose sustine ca intreaga vina pentru actuala criza energetica din Romania este a ministerului Energiei, condus de Virgil Popescu, dar si a liberalizarii pietei de energie si gaze naturale, intr-un moment in care nu se impunea o astfel de masura. Tudose a declarat, marți seara la Romania TV, ca ministrul Energiei i-a […] The post Mihai Tudose: “Noi nu am intrat la guvernare ca sa salvam PNL, ci ca sa salvam Romania din criza sanitara, energetica si politica” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .