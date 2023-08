Stiri pe aceeasi tema

- „Aflam prin vocea (autorizata?) a prim-vicepreședintelui PNL RB o mulțime de lucruri… Se simte amenințat de anunțul prim-ministrului ca ne intoarcem la popor (anticipate) daca PNL va continua sa boicoteze orice reforma a statului! De ce va e frica?!? Aflam, de asemenea, ca PSD “amenința proprietatea”……

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a avut, marti, un mesaj tranșant pentru partenerii de guvernare. El le-a transmis liberalilor ca, in cazul in care nu vor susține masurile fiscale ale PSD, se va ajunge la alegeri anticipate in Romania. „Cine vinde potcoave? Unde-i calu’? Aflam prin vocea (autorizata?)…

- Vicepreședintele PSD, europarlamentarul Mihai Tudose, ii da o replica exploziva europarlamentarului și prim-vicepreședinte al PNL, Rareș Bogdan, dupa atacul acestuia impotriva lui Marcel Ciolacu. Tudose le transmite liberalilor ca in cazul in care nu vor susține masurile fiscale ale PSD, atunci coaliția…

- Mihai Tudose știe ce se ascunde in spatele atacurilor peneliștilor la PSD: 'Fantomele liberale roz cu buline. Nu cumva a inceput sezonul de vanatoare in PNL?'Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a afirmat ca, in ultimul timp, unii liberali au lansat atacuri la adresa premierului Marcel Ciolacu, iar acest…

- Un barbat care se pregatea sa plece cu familia in concediu și-a pierdut borseta cu bani in timp ce alimenta la o benzinarie. Borseta a fost gasita de o alta persoana, care s-a facut nevazuta, cu tot cu banii. Din fericire, pe fir a intrat un polițist clujean, pe nume Samir, care a rezolvat situația.

- Șeful și fondatorul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a cerut ajutorul jurnaliștilor de la Politico Europe pentru a-si dota armata privata cu avioane de lupta Lockheed Martin F-35, raspunzand in stilul sau ironic dupa ce publicatia i-a cerut un punct de vedere in legatura cu o investigatie…

- Radu Dragușin, fundașul celor de la Genoa, i-a transmis un mesaj categoric selecționerului Romaniei, Edi Iordanescu, inaintea dublei cu Kosovo și Elveția.Stoperul care tocmai a promovat in Serie A este nerabdator sa imbrace din nou tricoul echipei naționale dupa ce a facut un sezon formidabil la nivelul…

- Gica Hagi (58 de ani), antrenorul-finanțator de la Farul, a prefațat duelul crucial cu FCSB de duminica seara, ora 21:00. Cu o victorie, dobrogenii ar deveni campioni! Cu o victorie in fața FCSB-ului, Farul ar deveni campioana inca de duminica seara;Un egal sau un succes al roș-albaștrilor ar prelungi…